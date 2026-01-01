74-годишният планинар, обявен за изчезнал в събота следобед (21 февруари) в южната част на континентална Гърция, е открит мъртъв, съобщи „Катимерини“.

Мъжът е намерен днес в дере на връх Велухи, част от планинската верига Пинд. Екипите на спешните служби продължават усилията си по изваждането на тялото от труднодостъпния терен. Не се съобщават подробности относно обстоятелствата около инцидента.

Спасителната акция продължи три дни. В нея участваха екипи на ЕМАК - специализирани части на гръцката пожарна служба, обучени за издирвателно-спасителни операции, местни планински спасители и доброволци. Районите, в които се предполагаше, че може да се намира мъжът, се обследваха с дронове и кучета.

Издирвателните операции бяха временно преустановени както в събота, така и в неделя поради липса на видимост вследствие на гъста мъгла.

Мъжът бе в неизвестност от събота, когато по време на планински преход се отделил от 16-членната си група.