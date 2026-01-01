"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 24 февруари - вторник във връзка с изграждане на водомерен възел по ул. „Малинова долина“, кв. „Малинова долина“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: жк. „Студентски град“, кв. „Витоша“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: жк. „Студентски град“ на ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ срещу Зимен дворец; кв. „Витоша“ на ул. „Константин Петканов“ №2.
Във връзка с подмяна на хидрофорна уредба на ул. „Мала планина“, жк. „Лозенец“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ във: висока зона на бл. 117 и бл. 119 на ул. „Мала планина“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Мала планина“ пред бл. 117.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.