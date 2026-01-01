"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 24 февруари - вторник във връзка с изграждане на водомерен възел по ул. „Малинова долина“, кв. „Малинова долина“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: жк. „Студентски град“, кв. „Витоша“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: жк. „Студентски град“ на ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ срещу Зимен дворец; кв. „Витоша“ на ул. „Константин Петканов“ №2.

Във връзка с подмяна на хидрофорна уредба на ул. „Мала планина“, жк. „Лозенец“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ във: висока зона на бл. 117 и бл. 119 на ул. „Мала планина“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Мала планина“ пред бл. 117.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.