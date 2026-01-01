Мексиканската армия заяви, че при военна операция е убил влиятелният наркобарон Немесио Осегера Сервантес, предаде Франс прес.

Наркобосът, който беше известен с прякора си Ел Менчо и който беше издирван от Съединените щати, ръководеше картела "Халиско нуева хенерасион".

Армията заяви, че Ел Менчо е бил ранен при операция в западния мексикански щат Халиско и е починал при въздушния си трансфер към град Мексико.

Картелът, за който се смята, че се занимава с трафик на фентанил и други наркотици към Съединените щати, развива широка престъпна дейност в щата Халиско, допълва Асошиейтед прес.

По време на операцията мексикански военнослужещи са участвали в престрелка с членовете на картела и са убили четирима от тях. Други трима души, включително Немесио Осегера са били ранени и по-късно са починали, се посочва в изявление на Министерството на отбраната на Мексико. Други двама членове на "Халиско нуева хенерасион" са били арестувани. Иззети са превозни средства на картела и оръжия, включително за изстрелване на ракети.

Трима военнослужещи са били ранени и получават медицинска помощ.

На видеоклипове, разпространявани в социалните медии, се виждат кълба дим над курортния град Пуерто Ваярта в Халиско.

Пътища в щата са били блокирани в продължение на няколко часа заради подпалени превозни средства - обичайна тактика, с която си служат картелите, за да затруднят операциите на мексиканските власти, посочва АП.

Междувременно губернаторът на Халиско Пабло Лемус призова жителите да останат по домовете си, а общественият транспорт е спрян.

По-рано Държавният департамент на САЩ обяви награда от 15 милиона долара за информация, която да доведе до залавянето на Ел Менчо. Картелът "Халиско нуева хенерасион", една от най-мощните и бързо разрастващи се престъпни организации в Мексико, е създаден през 2009 година.

През февруари миналата година администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви картела за чуждестранна терористична организация.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова мексиканците да запазят спокойствие, предаде Франс прес.

„Трябва да останем информирани и спокойни“, заяви Шейнбаум в публикация в „Екс“ (X), след като въоръжени мъже блокираха пътища и подпалиха редица магазини в щатите Халиско, Мичоакан, Гуанахуато, Пуебла и Синалоа.

След информацията за смъртта на Ел Менчо в страната избухнаха размирици, а Съединените щати призоваха гражданите си в някои мексикански райони, включително градове и туристически региони като Канкун, Гуадалахара и Оахака, да „се укрият до второ нареждане“.

„Поради продължаващите операции по сигурността, пътни блокади и престъпна дейност, гражданите на САЩ в гореспоменатите места трябва да потърсят убежище до второ нареждане“, обяви американското посолството в Мексико на страницата си.

След операцията на мексиканските сили въоръжени мъже са блокирали няколко пътя в щата Халиско, където бе убит Ел Менчо, като са запалили автомобили и камиони. Подобни блокади е имало и в съседния щат Мичоакан. Местните власти призоваха хората да останат по домовете си.

Междувременно няколко американски и канадски авиокомпании отмениха полетите си до няколко дестинации в Мексико след безредиците, свързани с военната операция. Американските превозвачи "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines), „Саутуест Еърлайнс“ (Southwest Airlines) и „Аляска еърлайнс“ (Alaska Airlines), както и канадските „Еър Канада“ (Air Canada) и „УестДжет“ (WestJet) обявиха в отделни изявления, че отменят полети до Пуерто Ваярта, Гуадалахара и Мансанильо. На някои самолети им е било наредено да се върнат, докато вече летят към Мексико, заявиха от авиокомпаниите.

Агенция Ройтерс и „Си Би Ес нюз“ съобщиха, позовавайки се на информация от служител на американското министерство на отбраната, че армията на САЩ е участвала в операцията по залавянето на Ел Менчо чрез Съвместната междуведомствена работна група за борба с наркокартелите. Тя беше официално създадена през миналия месец и включва множество американски правителствени агенции, както и представители на Мексико.

Служителят на Пентагона, който е пожелал да запази анонимност, не е предоставил допълнителни подробности за информацията, която ръководената от американските военни оперативна група може да е предоставила на мексиканските власти. Той обаче е подчертал, че самата операция е била на мексиканската армия.

Министерството на отбраната на Мексико обяви, че американските власти са предоставили „допълнителна информация“ по случая, но не разкри подробности.

Източник от мексиканското правителство, запознат с операцията, каза, че в нея не са участвали пряко американски военни, като тя е планирана и изпълнена от мексиканци, посочи Ройтерс.