След като Висшият съдебен съвет (ВСС) отстрани Владимир Николов от поста окръжен прокурор на Плевен, вече са известни и конкретните нарушения, довели до това решение. Проверка на Върховната касационна прокуратура (ВКП) е открила системни пропуски в работата му, описани в доклад от 143 страници.

Манипулиране на случайния подбор

Една от ключовите констатации в ревизията е нарушаването на принципа на случайния подбор при разпределението на делата:

Връщане на преписки

Установено е, че Николов е издал заповеди, с които 40 преписки, преразпределени по време на командировка на техния първоначален прокурор, са му били върнати обратно след завръщането му. Според ВКП това е извън правилата на Прокуратурата на РБ.

Субективен избор - в други 67 случая делата са били разпределени чрез „определен избор“, вместо чрез електронната система за случаен подбор, без за това да са били налице законови основания.

ВСС освободи от длъжност окръжния прокурор на Плевен

Изтекли срокове и нарушени права на обвиняеми

Ревизията разкрива и сериозни пропуски в надзора върху мерките за процесуална принуда, което пряко засяга човешките права:

Забравени мерки

Проверката в електронния регистър е открила 12 лица по 6 дела, които са били с мерки „подписка“ или „парична гарация“ в продължение на повече от 18 месеца.

Надхвърлени лимити

За 10 от тези обвиняеми законовият срок на мерките е бил изтекъл, но те не са били отменени своевременно.

Липса на контрол

Констатирано е, че сроковете за разследване са били многократно удължавани, без да се следи дали мерките за неотклонение все още са законни. Документацията е съдържала некоректна информация, като в някои случаи са потвърждавани вече отменени мерки.

Дисциплинарната мярка

Въпреки че Владимир Николов не е оспорил констатациите и е предприел стъпки за изпълнение на препоръките, тежестта на нарушенията е довела до предложението на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за дисциплинарно производство.

Прокурорската колегия на ВСС потвърди, че системното неспазване на правилата за случаен подбор и неефективният контрол върху мерките за принуда са несъвместими с ръководния пост. С решение от 18 февруари 2026 г. Николов е официално освободен от длъжността административен ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен.

Решението на ВСС може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС), който ще има последната дума по законността на наложеното наказание.