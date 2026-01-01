От Националната мрежа за децата отправиха отворено писмо с призив към служебния кабинет на Андрей Гюров да предприеме седем приоритетни мерки в подкрепа на децата и семействата в България, съобщиха от организацията.

Оттам подчертават, че въпреки краткия мандат на служебния кабинет политиките за децата не могат да бъдат отлагани и трябва да останат постоянен приоритет на Министерския съвет. Те посочват седем конкретни задачи, сред които осигуряване на устойчиво държавно финансиране за Националния център за безопасен интернет, въвеждане на стандарт за психологическа работа в училищата, поемане на контрол върху процеса по изграждане на Националната детска болница, създаване на скринингова програма за ранна диагностика на отклонения в развитието, както и разработване на интегрирани услуги за зависими деца.

Други предложения включват приемане на визия за развитие на приемната грижа и прецизиране на работата на групата към Министерството на правосъдието, ангажирана с реформата в правосъдието за деца в конфликт със закона.

Според позицията служебното правителство поема управлението в условия на засилени обществени очаквания за конкретни действия за възстановяване на доверието в институциите. От организацията посочват, че в страната липсва ясно определена институция с реален мандат, която да носи отговорност за политиките за децата, както и национална стратегия в тази сфера за седма поредна година.

По данни на Националния статистически институт детското население намалява както като брой, така и като относителен дял, а значителна част от децата живеят в риск от бедност или социално изключване, особено в малките населени места и сред уязвими общности. Комбинацията от ниска раждаемост, застаряващо население и високи нива на детска бедност задълбочава социалните неравенства и ограничава достъпа до образование и здравеопазване, се казва в писмото.

От Националната мрежа за децата заявяват готовност да оказват експертно съдействие на управляващите и отбелязват, че през 2026 г. организацията навършва 20 години, през които над 130 организации и индивидуални членове работят за защита правата на децата и поставянето им в центъра на държавните политики.

Подкрепа на деца се оказва на националната линия 116 111, както и на 124 123 в случай на онлайн тормоз, припомниха през февруари от НМД. При спешност се подава сигнал на телефон 112.