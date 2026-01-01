Американски съдия блокира план на кабинета на президента на САЩ Доналд Тръмп за освобождаването на стотици служители от екипа на международната медия “Гласът на Америка“, предаде ДПА.

Ройс Ламбърт - съдия от федерален окръжен съд на САЩ, разпореди повече от 1000 служители да бъдат върнати на работа до 23 март, както и възобновяване на международното излъчване.

В решението си Ламбърт пише, че опитите за спиране на операциите на Агенцията на САЩ за глобални медии, която ръководи международния радио- и телевизионен оператор “Гласът на Америка“, са незаконни.

През септември Ламбърт издаде временна ограничителна заповед, която прекъсна уволненията в агенцията.

Бившата ръководителка на агенцията Кари Лейк, назначена от Тръмп в началото на втория му мандат, обяви съкращенията през месец август. Това беше последвано от указ на държавния глава през март, с който той разпореди рязко съкращаване на дейността на финансирания от САЩ оператор, който създава съдържание на различни езици за чуждестранна публика.

“Гласът на Америка“ - медия, създадена през 1942 година с цел да се противопостави на нацистката пропаганда, отдавна се счита за основно средство за популяризиране на американските ценности по света.

Въпреки че правните гаранции са предназначени за предотвратяване на политическа намеса в редакционното съдържание, Тръмп неколкократно влезе в противоречие с медията. По време на пандемията от COVID-19 той обвини “Гласът на Америка“ във възпроизвеждане на китайска пропаганда.