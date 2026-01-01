Басейнова дирекция „Черноморски район“-Варна и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал за наличие на умряла риба във Варненското езеро - в района на пристанище „Леспорт“.

Сигналът е подаден на 13 юни, след което е направена незабавна проверка, съобщиха от МОСВ.

Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро

При извършения оглед не са установени видими признаци на замърсяване на водите, както и промяна в техния цвят или мирис.

Към момента не е установен и вероятен източник на замърсяване в района.

Взети са водни проби за лабораторен анализ. Басейнова дирекция „Черноморски район“ продължава да наблюдава състоянието на водния обект и ще информира своевременно обществеността за резултатите от извършените изследвания и предприетите мерки.