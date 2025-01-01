Към 14:00 ч. днес е отстранена аварията на тръбопровода във Варненското езеро, която възникна в следобедните часове на 9 ноември, информират от фирмата изпълнител на проекта за „Ремонт на напорен тръбопровод Ф500 за отпадъчни води, находящ се на дъното Варненското езеро“, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

От компанията са информирали, че е възстановена целостта на съоръжението и след технически изпитания то вече работи под напор.

В неделя операторът на канализационната помпена станция „Аспарухово“ съобщава за спад в налягането, а към 17:00 ч. за отсъствие на налягане в тръбопровода, което е индикатор за аварийната ситуация. В сутрешните часове вчера – 10 ноември, плавателният съд за аварийни дейности на „Хидроремонт ИГ“ ООД е получил разрешение за обследване и към 10:00 ч. вече е установено местоположението на аварията.

Строежът на напорния тръбопровод за отпадъчни води на дъното на Варненското езеро е финансиран от държавата по споразумение от април 2024 година. Според администрацията в плащанията има сериозно забавяне, което пречи на фирмата да работи бързо. До приключването на проекта се разчита на временния тръбопровод. Последният теч беше констатиран в края на юли. Тогава повредата бе отстранена много бързо.

Тръбопроводът беше поставен през 2011 година. През 2019 г. той аварира и предизвика сериозно замърсяване във Варненското езеро. През април 2024 г. държавата осигури 24 милиона лева за ремонта му. През август, на среща с медиите от фирмата изпълнител на проекта увериха, че в началото на 2025 г. ще приключи целият ремонт на тръбата. В началото на ноември обаче тръбата отново аварира. Няколко дни по-късно проблемът бе отстранен.