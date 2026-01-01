Седем тежки машини продължават дейностите по запръстяване на Регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница след възникналия пожар. Огънят е овладян още снощи, но в южната част на депото все още има тлеещи огнища, съобщиха от Община Стара Загора.

Данните от мобилната автоматична станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора не показват превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух.

Непосредствено след възникването на пожара РИОСВ-Стара Загора, съвместно с Регионалната лаборатория, разположи мобилна автоматична станция в най-близкото до пожара населено място - село Ракитница.

Овладяха пожара в регионалното депо за отпадъци край Ракитница (СНИМКИ)

Мобилната автоматична станция извършва непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух по същия принцип, по който работят постоянните автоматични станции на Изпълнителната агенция по околна среда.

Чрез специализирани анализатори се измерват основните атмосферни замърсители и метеорологичните показатели, които влияят върху тяхното разпространение, посочват от администрацията.

БТА

На място са заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Стоян Колев, управителят на дружеството - оператор на депото, както и екипи на компетентните институции.

Сигналът за пожара бе подаден в 16:40 часа във вторник. Огънят е възникнал в средната част на първата клетка на регионалния център за управление на отпадъците и е обхванал голяма площ.