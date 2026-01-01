Готов е актуализираният предварителен проект на Генералния план за организация на движението в Асеновград, съобщиха от общинската администрация.

Планирани са различни промени с цел подобряване на автомобилния трафик и осигуряване на безопасността по пътната мрежа както за движещите се с превозни средства, така и за пешеходците. Сред предложенията са:

Ново светлинно регулиране на кръстовището на ул. "Цар Иван Асен II“ и ул. "Кап. Андреев“, с цел подобряване на транспортния достъп до кв. "Баделема“.

Реконструкция и светлинно регулиране на кръстовището на ул. "Цар Иван Асен II“ и ул. "Миньор“.

Въвеждане на еднопосочност на движението по улици, по които има необходимост от паркиране, както и пред училища и детски образователни институции.

Преместване на пешеходните пътеки извън зоните за престрояване и изчакване на моторни превозни средства в кръговите кръстовища.

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Проектното предложение вече е публикувано на общинския интернет сайт. Проектът ще бъде предложен и на обществено обсъждане през август тази година. Мнения, предложения, становища и препоръки от граждани могат да се изпращат на онлайн портала на общината в секция "Предложения“ или на място, описани в свободен текст на хартиен носител и входирани в Информационния център на администрацията. Освен това, предварителният проект е разлепен и на общодостъпните табла в залата за обслужване на граждани в общината. Срок за приемане на предложения – 31.07.26 г. (петък), включително.