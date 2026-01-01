На тържествена церемония в читалище „П.Р. Славейков“ в Аврен победителката в тазгодишното издание на конкурса "Евровизия" Дарина Йотова-Дара получи почетния знак и удостоверението за присъденото звание „Почетен гражданин на община Аврен“.

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Отличието на изпълнителката бе връчено от кмета Емануил Манолов. Освен званието певицата получава от Общината и дарение - имот.

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В препълнената зала на читалището присъстваха много жители на общината, сред които най-многобройни бяха децата, които скандираха името на Дара още преди появяването ѝ на сцената. Самодейци от село Тръстиково в общината танцуваха под ритмите на хита, с който изпълнителката триумфира на „Евровизия“ – Bangaranga.

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След получаването на поредното си отличие Дара се обърна към публиката в залата с въпроса: „Вие разбрахте ли какво стана днес?“. „Станах ви съседка. Значи оттук-насетне очаквам да ми кажете кой готви най-добре, къде са най-вкусните дини. „Мама“ е супер отговор.

Благодаря ви много за тази чест, която ми правите. Аз съм идвала като малка и си спомням това място с изключителната природа. Надявам се вие да я цените и да я пазите, защото такива места по света са рядкост, а вие живеете в едно кътче от рая, което заслужава да му се дава любов и да се посвещавате на природата и изобщо на обществото, което сте изградили тук.

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Да се поддържате и да сте повече време заедно, да се подкрепяте, да се обичате и да давате любов и на земята, на която стъпвате. Благодаря ви още веднъж! Това за мен е огромна чест. Вече съм втори почетен гражданин. Това е втората община, на която съм почетен гражданин, и се радвам, че имам такова признание. Благодаря ви много“, каза Дара пред публиката и кмета.

Преди церемонията кметът каза пред медиите, че той и колегите му от Общинския съвет вярват, че всеки един млад човек, който е прославил България и е допринесъл за националната ни гордост със своя талант, трябва да бъде подкрепян и уважаван.

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Манолов посочи, че имотът за Дара е в село Близнаци, като той е определен от общинските съветници. „Силно се надяваме, че тя ще си намери там място за дом, където ще може да се развива в нейната сфера. Осъзнаваме напълно, че вече е гражданин на света и ще може да си намери дом във всяка една точка на планетата“, каза кметът.

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Той допълни, че местното население, от което семейството ѝ също е част, подкрепя това, което са направили за певицата, и смята, че е напълно редно и възможно да имат не само почетен жител на общината, а и човек, който живее или поне има дом на нейната територия.