Американски военен транспортен самолет Boeing C-17 Globemaster III е кацнал на летище София. Това става ясно от публикация на авиационния наблюдател Антон Балакчиев във Facebook.

По думите му престоят на самолета на Военновъздушните сили на САЩ е продължил около два часа. За това време машината е била натоварена и е възможно да е била заредена с гориво.

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Според Балакчиев това е първият C-17 Globemaster III, който се появява на летището в София след заминаването на американските самолети за въздушно презареждане KC-135 преди осем дни.

Той отбелязва още, че самолетът е поредната военнотранспортна машина, която участва в процеса по изтегляне на наземното оборудване на американския контингент.

Boeing C-17 Globemaster III е един от основните военнотранспортни самолети на Военновъздушните сили на САЩ. Машината се използва за превоз на военнослужещи, тежка техника и оборудване, както и за хуманитарни мисии, медицинска евакуация и въздушен десант. Самолетът може да превозва над 77 тона товар и да каца на къси или неподготвени писти.