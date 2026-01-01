САЩ са поискали военните им самолети на летище "Васил Левски" - София да останат до 30 юли, но след анализ е взето решение да им бъде разрешено пребиваване до 30 юни. Това обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол.

Американските самолети на летище „Васил Левски“ остават края на юни

Правителството даде този срок от един месец на нашите съюзници от САЩ, за да планират действията си по преместване на самолетите. Разговаряли сме с американската страна и сме поставили въпроса за пребазирането им, включително и на военни летища в България, каза военният министър.

На 29 май Министерският съвет прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване на територията на България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване.

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На 19 февруари Министерство на отбраната информира, че самолети на Военновъздушните сили на САЩ са разположени на летището в София. Тогава от военното министерство заявиха, че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на НАТО.