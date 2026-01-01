Последното Световно първенство по футбол за португалския национал Кристиано Роналдо завърши с победния гол на Микел Мерино за 1:0 в полза на Испания на осминафиналите на шампионата в Северна Америка, но суперзвездата не иска да прави прибързани решения за бъдещето си в националния отбор.
Роналдо заяви, че тимът на Испания е имал „малко късмет“, за да отбележи чрез резервата Мерино в двубой, който според него е можел да се развие по-различен начин.
„Тъжно ми е, че напускам Световното първенство по този начин“, заяви Кристиано Роналдо, цитиран от агенция „Ройтерс“ и продължи:
„Дадох всичко от себе си. Направих всичко възможно и си тръгвам с чиста съвест. Да, това беше последното ми Световно първенство, но сега ще имам време да размисля и да бъда със семейството си. Няма да взимам никакви прибързани решения.“
41-годишният футболист не потвърди дали е изиграл последния си мач за националния състав на Португалия, заявявайки, че не иска лично решение да засенчи кампанията на отбора.
„Не взимам решения в разгара на момента“, обясни той.
Роналдо, който помогна на Португалия да спечели Европейското първенство през 2016 година, както и Лигата на нациите през 2019-а и 2025 година, каза още, че се гордее с приноса си към националния отбор.
„Спечелих три титли за Португалия. Преди Кристиано Роналдо Португалия не беше печелила нито един трофей. Най-голямата титла, която националният тим някога е печелил, беше през 2016 година - Европейското първенство, което, честно казано, е също толкова важно за мен, колкото и Световно първенство.“
Отпадането на Португалия означаваше и напускането на Роберто Мартинес като селекционер, а Кристиан Роналдо отправи топли думи по повод испанеца.
„Обичах да работя с него. Страхотен треньор, страхотен човек и това, което е направил за Португалия, е достойно за похвала. Искам да му благодаря и да му пожелая много щастие. Винаги е тъжно да отпаднеш от голям турнир. Това е Световно първенство. Отборът наистина се представяше. Играхме добре, според мен, но футболът е такъв. Трябва да се съберем и да продължим напред. Разочароващо е да отпаднем по този начин, но можем да държим главите си високо“, добави нападателят на саудитския Ал Насър.
Активът на Роналдо на Световни финали включва 27 мача и 11 гола. Единственото му попадение в елиминационна фаза бе миналата седмица, когато помогна на Португалия да елиминира Хърватия.
Bahkan yang terbaik pun tidak bisa menulis ulang takdir.— PanditFootball.com (@panditfootball) July 6, 2026
Cristiano Ronaldo akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya memang tidak pernah ditakdirkan untuk memenangkan Piala Dunia. Meski telah menjaga fisik di level tertinggi hingga usia 41 tahun demi memimpin… pic.twitter.com/PGhIcbxT7z