Пътнически автобус катастрофира в района на Къръккале, в централната част на Турция, като при инцидента бяха ранени 41 души, съобщи Анадолската агенция.

По неизвестни засега причини автобусът, пътуващ по линията Текирдаг – Кайсери, е излязъл от платното и се е преобърнал, добавя агенцията.

На помощ са се притекли екипи на пожарната, полицията и жандармерията, а от местната болница в Къръккале, където са настанени пострадалите, определят състоянието на трима от тях като „тежко“.

Кметът на Къръккале Хюсеин Енгин Саръибрахим заяви пред агенцията, че вероятната причина за инцидента е хлъзгавият път, причинен от сутрешната слана. „Причина за инцидента може да е хлъзгавият път, но отново виждаме, че в пътническите ни автобуси всички пътници трябва да си закопчават коланите“, добави Саръибрахим при оглед на мястото на катастрофата.