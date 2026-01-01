Пътнически автобус катастрофира в района на Къръккале, в централната част на Турция, като при инцидента бяха ранени 41 души, съобщи Анадолската агенция.
По неизвестни засега причини автобусът, пътуващ по линията Текирдаг – Кайсери, е излязъл от платното и се е преобърнал, добавя агенцията.
На помощ са се притекли екипи на пожарната, полицията и жандармерията, а от местната болница в Къръккале, където са настанени пострадалите, определят състоянието на трима от тях като „тежко“.
Seyir halindeki yolcu otobüsü kaza yaptı: 41 kişi yaralandı— Yedi23haber (@Yedi23haber) July 7, 2026
Tekirdağ’dan Kayseri istikametine seyir halinde olan Süha firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan 41 kişi, olay yerinde… pic.twitter.com/gSHdkVHW6e
Кметът на Къръккале Хюсеин Енгин Саръибрахим заяви пред агенцията, че вероятната причина за инцидента е хлъзгавият път, причинен от сутрешната слана. „Причина за инцидента може да е хлъзгавият път, но отново виждаме, че в пътническите ни автобуси всички пътници трябва да си закопчават коланите“, добави Саръибрахим при оглед на мястото на катастрофата.