Мейли със заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната, включително в Районния съд в Бургас. Това показва копие на електронно съобщение, с което NOVA разполага.

„Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета. Отброяването започна“, пише в него.

Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната.

Редица сигнали за бомби в съдилища и институции в страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Към момента в Районния съд в Бургас не се предвижда евакуация на сградата. Насрочените съдебни заседания обаче не са отменени. Провеждат се и делата по график, включително процесът по делото за катастрофата с АТВ, който е сред очакваните заседания.

От съдебните власти са предприели необходимите действия по проверка на сигнала, като към този момент няма данни за реална заплаха. Втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч са получени сигнали за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналите са получени на електронните пощи. Извършва се проверка от полицейски служители в сградите на Областната администрация, Съдебната палата и Дом „Преслав“.

След приключването ѝ по преценка на ръководителите на съответните институции ще бъде възобновена или не работата им.Получен е сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Община Благоевград, съобщиха Общината. На място служители на МВР извършват проверка.

Към момента не се налага евакуация на сградата и работата на общинската администрация продължава. Магистрати, съдебни служители и граждани бяха изведени от Съдебната палата в Смолян заради получена за втори ден заплаха за поставено взривно устройство. Съобщението за това е изпратено на електронните пощи на Окръжния съд и Окръжната прокуратура.

Днешното предупреждение включва текста „С разрешението на Бог поставих бомба във вашия съд“, докато на 6 юли съобщението е било „С разрешението на Аллах поставих бомба във вашия съд“, каза съдия от Административния съд в Смолян.

Сградата е проверена от полицията и след 12:30 часа служителите и магистратите се очаква да се върнат на работните места. Има получени сигнали по имейл за поставени взривни устройства в няколко институции в Шумен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В съобщението пише, че се извършват действия по установена процедура при получаване на подобни сигнали. Съдебната палата в Стара Загора е затворена до 14:00 часа заради получено злоумишлено съобщение за поставено взривно устройство, съобщиха от Окръжния съд.

Всички институции, помещаващи се в сградата, са преустановили дейността си. Отложените съдебни дела ще бъдат насрочени повторно, като страните ще бъдат надлежно призовани.

На електронната поща на Окръжна прокуратура-Стара Загора е получен сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Съдебната палата. Предприети са действия по установения ред, като полицейски екипи извършват проверка на сградата.

В Плевен са получени четири злонамерени сигнала за поставени взривни устройства в сградите на четири институции. Това съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Тя допълни, че сигналите са получени по електронна поща и са били за взривни устройства в сградите на Общината, Съдебната палата, болницата и социалното подпомагане. Извършени са проверки. Сигналите са непотвърдени. Институциите продължават работата си в нормален режим, допълни Цветкова.

Сигнали за заплахи за поставени взривни устройства в сградите на няколко институции в Русе са получени. Това каза регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Изпратени са екипи на полицията, които извършват проверка по законовата процедура. Един от подадените фалшиви сигнали бе за поставено взривно устройство в сградата, където се помещават центърът за административно обслужване към териториалното поделение на НОИ в Русе и дирекция "Социално подпомагане". Служителите бяха напуснали работните си места.

"Получихме сигнал от колегите от "Социално подпомагане", че на служебната им поща е получен имейл за поставено взривно устройство. Организирахме се по реда и се евакуирахме", обясни Мария Батанова - началник на отдел "Пенсии" към НОИ-Русе.

Отново има постъпили злоумишлени сигнали към Община Варна и Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Варна за поставени взривни устройства, съобщиха от МВР в крайморския град.

Сигнали са постъпили и към болнични заведения. Към момента се извършват проверки по подадените сигнали.

Два сигнала за поставени взривни устройства са получени по електронната поща в началото на работния ден в Окръжния съд в Монтана и в дирекция „Социално подпомагане“ в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Служителите, които работят в Съдебната палата и в сградата на социалната дирекция, както и в разположената в съседство с нея данъчна служба на Община Монтана, са изведени. Сградите са претърсени, взривни устройства не са намерени. В 13:00 часа те ще подновят работата си, уточниха от полицейската дирекция.

Говорителят на Окръжния съд в Монтана Александрина Здравкова съобщи, че в сградата на Съдебната палата в Монтана се помещават Окръжният съд, Районният съд на Монтана и Окръжната прокуратура.

Имейли за поставени взривни устройства са получени и днес в някои институции в Разградско. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

По думите ѝ проверки се извършват в сградите на Съдебна палата, Окръжна прокуратура, Дирекция "Социално подпомагане" в Разград и в Многопрпфилната болница за активно лечение в Кубрат. Болницата няма да бъде евакуирана. На някои места работният процес е възстановен след извършване на проверките, допълни Георгиева.

Припомняме, че на 6 юли сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в Съдебната палата, Националната агенция за приходите, която се помещава в сградата на Областната администрация, и Община Ловеч. Взривни устройства не бяха открити.

Сигнали за взривни устройства бяха подадени в цалата страна.