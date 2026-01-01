Жена е с множество разкъсни рани по главата, лицето и шията, след като е била нападната от две кучета по време на разходка в Самоков. Стопанинът на животните е напуснал мястото на инцидента, съобщиха от полицията.

Около 16 часа вчера в РУ-Самоков постъпил сигнал, че жена е била нападната от кучета на ул. „Цар Борис III“. Незабавно на място били изпратени полицейски служители. Изяснено е, че докато се разхождала по улицата тя е била нападната от две кучета, водени от мъж.

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Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и гушата.

Собственикът на животните, който междувременно напуснал местопроизшествието, бързо е установен и задържан за срок до 24 часа.

По случая е започнато разследване за извършено престъпление. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.