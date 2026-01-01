Софийската районна прокуратура (СРП) излезе с позиция, в която предупреждава, че предвидените промени в държавния бюджет за 2026 г. могат да доведат до масови напускания на съдебни служители и да затруднят работата на прокуратурата.

„Механичното съкращаване не е реформа. Намаляването на реалния доход не е бюджетна дисциплина, отслабването на най-натоварените органи не е модернизация“, заявяват от СРП.

От прокуратурата уточняват, че проектобюджетът предвижда съдебните служители да започнат сами да плащат част от осигурителните си вноски, без да са заложени компенсации, които да запазят сегашния размер на нетните им възнаграждения.

Според СРП съдебен деловодител получава около 850 евро, което е приблизително 41% от средната брутна заплата за София и с близо 59% по-ниско от нея.

От обвинението посочват още, че Софийската районна прокуратура работи при едно от най-ниските съотношения между съдебни служители и прокурори в страната – на един прокурор се падат едва 0,88 съдебни служители.

„Ако съставът се намали още, се рискува да се блокира работата на прокуратурата. Без съдебните служители няма движение на преписки, няма нормална кореспонденция, няма обслужване на граждани, няма срочност и няма спокойна работа на прокурорите“, се казва в позицията.

От СРП настояват институцията да бъде разглеждана отделно при определянето на бюджетната политика, като се отчетат високата натовареност, ниската административна обезпеченост, незаетите щатове, липсата на кандидати, текучеството и рискът от масови напускания.

БТА припомня, че управляващите предлагат държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски от 1 август тази година, като осигурителната тежест ще се разпределя в съотношение 80% за работодателя и 20% за служителя. От 2027 г. се предвижда съотношението да стане 60 на 40. Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че е предвиден механизъм за компенсиране на възнагражденията, така че нетните доходи да бъдат запазени.