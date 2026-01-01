Полицейски служители от Районното управление в Белоградчик са установили и задържали седем души, сред които двама непълнолетни, за кражба на дизелово гориво от товарен автомобил, съобщиха от полицията във Видин.

Посегателството е извършено късно вечерта на 5 юли. От резервоарите на френски товарен автомобил с прикачено хладилно полуремарке, спрял за почивка на уширение край пътя между селата Медовница и Ружинци, били източени около 120 литра дизелово гориво.

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След постъпилия сигнал полицейските служители предприели незабавни действия и в близост до мястото установили 36-годишен мъж и 32-годишна жена от село Новоселци, както и две момчета на 16 и 17 години от село Медовница. Те предали доброволно на разследващите пет пластмасови туби със 120 литра дизелово гориво. Четиримата са били задържани за срок до 24 часа.

При последвали оперативно-издирвателни действия вчера криминалистите установили съпричастността към случая и на още трима жители на село Медовница – двама 19-годишни и един 20-годишен мъж, които също са задържани с полицейска мярка до 24 часа.

По случая в Районното управление в Белоградчик е образувана преписка. Работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.

Преди месец бяха установени около 500 литра дизелово гориво, укрити в частен имот в село Карбинци.