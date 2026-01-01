Сигнал за кражба от двор на болница в Гълъбово е подаден на 6 април в Районното управление в града, съобщиха от полицията.

По първоначална информация стената на гараж в двора на лечебното заведение е била частично разрушена. На място е изпратен полицейски екип, който е извършил оглед.

По данни на потърпевшите от обекта липсват около 1100 литра дизелово гориво. Освен това са откраднати неустановен брой резервни части за дизелов генератор за ток, радиатор, както и множество проводници от електрическо табло и генератора.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 195 от Наказателния кодекс под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Работата по случая продължава.