Две момчета на 15 и 16 години са извършили кражба от къща в град Гълъбово, съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Задигнаха над 15 000 лв. от имот в Габровско

Досъдебно производство по чл.195 от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора е било започнато в РУ-Гълъбово след получен сигнал на 19.02.2026 г.

Деянието е извършено за времето 16 - 19.02.2026 г., след като е взломено стъкло на входна врата.

Откраднаха птици от два гълъбарника в Асеновград

По данни на потърпевшите са отнети 4 трапезни стола, трапезна маса, кафемашина и микровълнова фурна. В резултат на проведените от полицейските служители опративно-издирвателни мероприятия, като извършители на деянието са установени две момчета на 16 и 15 години.