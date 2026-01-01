Моторист без книжка си спретна зрелищна гонка с полицията в Кнежа, съобщиха от ОД на МВР.

На 25 февруари патрулиращи полицаи са забелязали пред тях да се движи по улица „Марин Боев“ в града мотоциклет, без регистрационни табели, с водач и пътник.

Униформените са подали светлинен и звуков сигнал за спиране, но мотоциклетистът не се подчинил и увеличил скоростта.

Последвало преследване, при което водачът на мотора напуснал асфалтовото платно и навлязъл по земен път. Полицкейсият екип го е последвал.

Малко по-късно мотористът и неговият спътник паднали в калта, а служебният автомобил ударил падналия на земята мотоциклет.

Нанесени са материални щети по патрулната кола. Двамата мъже са установени - 24-годишен и 19-годишен.

Проверка е показала, че водачът е неправоспособен, а мотоциклетът е чужда собственост и е с прекратена регистрация.

Алкотестът и наркотестът на 24-годишния водач са отрицателни. Съставен му е акт за нарушения. Той е задържан и за случая е сезирана прокуратурата.