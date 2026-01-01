Върховният административен съд се произнесе с три окончателни решения по спорове около обществените поръчки за сметосъбиране и почистване в София. Съдът частично отмени актове на Комисията за защита на конкуренцията и на Столична община, като върна две процедури за продължаване, а в трети случай потвърди прекратяването на обществена поръчка.

Процедурата за Първа зона се възобновява след решение на съда.

Съдът отмени решение на КЗК, с което е била отхвърлена жалбата на „Зауба“ ЕАД срещу прекратяване на обществена поръчка за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици в седем обособени позиции, в частта по обособена позиция №1.

Върховните магистрати отменят и решението на заместник-кмета на Столична община, с което процедурата е била прекратена, и връщат преписката за продължаване от етап „класиране на участниците“ и определяне на изпълнител.

КЗК се произнесе в полза на Столична община по поръчката за сметопочистване в София

Съдът приема, че прекратяването е немотивирано, тъй като липсва обяснение защо възложителят не е приел доклада на помощната комисия, предложила „Зауба“ ЕАД за изпълнител. Това е счетено за нарушение на правото на защита на участниците и прави прекратяването незаконосъобразно.

В сила остава частта от решението на КЗК, с която е отхвърлена жалбата на Консорциум „Чистота Средец“ по същата позиция.

Относно поръчката за „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, ВАС потвърди прекратяването.

Съдът оставя в сила решение на КЗК относно обособена позиция №3 — сметосъбиране в районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“. Жалбата на консорциум „Чистота Средец“ срещу прекратяването на процедурата е окончателно отхвърлена. Магистратите приемат, че отстраняването на участника е било законосъобразно, а решенията за отстраняване на другите кандидати — „ЕСС“ ДЗЗД и „СОРИКО БАКС“ ДЗЗД — са влезли в сила като необжалвани.

КЗК бави новите договори за почистване в София заради жалби

Тъй като всички оферти са счетени за неподходящи или несъответстващи на условията, съдът приема, че прекратяването на процедурата е правилно.

Поръчката за „Люлин“ и „Красно село“ също се връща за ново разглеждане.

По третия казус ВАС отменя решение на КЗК, с което е била отхвърлена жалба срещу прекратяване на процедурата за сметопочистване в районите „Люлин“ и „Красно село“ (обособена позиция №6). Съдът отменя и акта на заместник-кмета на Столична община и връща процедурата за продължаване съобразно дадените указания. Според магистратите решението е немотивирано, тъй като не са посочени нито прогнозната стойност, нито конкретното ценово предложение на Консорциум „Почистване Триадица“, за да се обоснове извод за завишени цени. Липсата на ясни критерии и на мотиви защо не е приет докладът на помощната комисия прави прекратяването незаконосъобразно.

Решенията и по трите дела са окончателни.