Продължава работата с пълен капацитет по сметопочистването в най-засегнатите райони на София – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“, съобщиха от Столична община.

Извършена дейност на 21 януари 2026 г.



Район „Слатина“



На терен са работили 8 камиона, както и 1 щипка, които са обслужвали зоните около „Летище София“, „ВТУ „Тодор Каблешков““, „Министерство на външните работи“, „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, ул. „Борис Христов“, ул. „Гео Милев“, квартал „Редута“ (улици с масов градски транспорт), карето между „Калиманци“ – „Атанас Узунов“ – „Гълъбец“ – бул. „Ситняково“, карето „Цариградско шосе“ – „Александър Жендов“ – „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“, включително зоната около БАН.



Екипите са работили още по улиците „Иван Димитров – Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, „Едисон“, както и в ж.к. „Христо Смирненски“ – ул. „Корал“, „Роглец“, „Кривина“ и ул. „590“. Извършвано е и събиране на хартия и кашони, както и работа в ж.к. „Яворов“ и по улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“ и „Околчица“.

Район „Подуяне“



В района са работили 7 камиона, както и 1 щипка. Обслужени са карето между ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, квартал „Хаджи Димитър“ – каретата между „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“ и „Владимир Вазов“, както и карето „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“.



Работено е в „Левски В“ – къщите, „Левски Г“, включително карето между „Железни врата“, бул. „Ботевградско шосе“ и ул. „Витиня“, както и по ул. „Теофил Ганев“ и локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“.

От “Слатина” и “Подуяне” са извозени над 118 тона отпадъци при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

Район „Люлин“

В „Люлин“ са работили 8 камиона. Напълно са обслужени улиците с масов градски транспорт, улиците с обществено значение и вътрешнокварталните улици в 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 и 8 микрорайон. В 9 микрорайон и 10 микрорайон улиците с масов градски транспорт са извозени изцяло, а улиците с обществено значение и вътрешнокварталните улици – частично. Напълно е обслужен и квартал „Филиповци“.

Планирана дейност за 22 януари 2026 г.



Район „Слатина“

Днес на терен работят 9 камиона и 1 щипка, като 1 камион и 1 щипка обслужват кв. „Христо Ботев“. Екипите ще работят в зоните около „Летище София“, „ВТУ „Тодор Каблешков““, Министерство на външните работи, „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, ул. „Борис Христов“, ул. „Гео Милев“, квартал „Редута“, карето „Калиманци“ – „Атанас Узунов“ – „Гълъбец“ – бул. „Ситняково“, карето „Цариградско шосе“ – „Александър Жендов“ – „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“, както и зоната около БАН.

Работата продължава по „Иван Димитров – Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, „Едисон“, в ж.к. „Христо Смирненски“, ж.к. „Яворов“ и по улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“ и „Околчица“.

Район „Подуяне“

На терен работят 7 камиона и 1 щипка. Ще бъдат обслужвани карето между ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, квартал „Хаджи Димитър“, включително каретата „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Макгахан“ – „Владимир Вазов“ и „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“, както и кварталите „Левски В“ (къщите) и „Левски Г“, ул. „Теофил Ганев“ и локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“.

Район „Люлин“

Днес в района ще работят 8 камиона, които ще обслужват всички улици във всички микрорайони, както и Люлин - център, квартал „Филиповци“ и Индустриалната зона.

И в трите района работата е в напреднал етап – по-голямата част от натрупванията и засметяванията около контейнерите вече са почистени. Усилената работа на терен продължава до пълното възстановяване на нормалното сметопочистване и обслужване на всички зони.