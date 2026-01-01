При продължаващата кризисна организация на сметопочистването в някои райони на София, на 14 януари екипите на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, със съдействието на районните администрации и ОП “Паркове и градини”, са извозили 116 тона битови отпадъци от районите „Слатина“ и „Подуяне“, при стандартна дневна норма от 90 тона.

Дейностите са извършени с ангажирането на общо 12 сметосъбиращи камиона, като работата на терен продължава и днес, съобщават от Столична община.

Район „Слатина“

През вчерашния ден са обслужени следните улици и зони: „Летище София“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Проф. Саша Попов“, бул. „Ситняково“ (участъци), пл. „Александър Теодоров – Балан“, ул. „Иван Щерев“, ул. „Иван Димитров – Куклата“ (от ул. „Слатинска“ до пл. „Александър Теодоров – Балан“), ул. „Гео Милев“ (пазар „Мания“), ул. „Кривина“, ул. „Владово“, ул. „Ропотамо“, ул. „Хр. Чернопеев“, ул. „Г. Галилей“, ул. „Ал. фон Хумболт“, ул. „Лидице“ (от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Коста Лулчев“), ул. „Н. Коперник“, ул. „Велчо Атанасов“, ул. „Атанас Узунов“, ул. „Каймакчалан“ (между ул. „Стоил войвода“ и ул. „Велчо Атанасов“), ул. „Калиманци“ (между ул. „Ат. Узунов“ и ул. „Г. Обретенов“), ж.к. „Яворов“, ул. „Юндола“, ул. „Блага Димитрова“, ул. „Бричебор“, ул. „Хемус“ (бл. 266).

Район „Подуяне“

В Подуяне са извозени отпадъци от: кв. „Хаджи Димитър“ – ул. „Сопот“, ул. „Ангел Войвода“, ул. „Найден Георгиев“, ул. „Никола Войновски“ (бл. 87) и ул. „Ресенска поляна“; ж.к. „Сухата река“ – карето ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Река Велека“ (всички останали територии са обслужени на 13 януари); кв. „Васил Левски“ (къщите); пространствата около контейнерите на ул. „Бесарабия“ и ул. „Поп Груйо“ (с помощта на ОП „Паркове и градини“).

Район „Люлин“

По данни на общинското дружество „Софекострой“:

· извозени са всички улици с масов градски транспорт (МГТ) в 3-ти, 9-и и 10-и микрорайон;

· частично са обслужени улици с обществено значение (ОЗ) и вътрешноквартални улици (ВКУ) в 3-ти, 6-и, 8-и, 9-и и 10-и микрорайон;

· частично е извършено сметоизвозване в центъра на Люлин – ул. „Георги Ненов“ и ул. „Стефан Черкезов“;

План за 15 януари

В рамките на 15 януари кризисната организация на сметопочистването продължава в „Подуяне“ и „Слатина“. Работата е концентрирана върху ключови карета и основни улици с цел наваксване на натрупаните отпадъци, като на терен са 10 сметопочистващи камиона, 3 щипки и 1 мултилифт :

Подуяне – основни карета: „Александър Екзарх“ – бул. „Владимир Вазов“ – ж.к. „Левски Вековен“ – ул. „Тодорини кукли“; „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – бул. „Владимир Вазов“ – „Макгахан“; „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“; „Александър Екзарх“ – бул. „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“; ж.к. „Левски Г“ и ж.к. „Левски В“; каретата „Витиня“ – „Железни врата“ – „Ботевградско шосе“ и „Ботевградско шосе“ – ул. 528 – „Стоян Попов“ – „Витиня“.

Слатина – основни карета и улици: “Летище София” – Министерство на външните работи– ВТУ “Тодор Каблешков” – бул. „Шипченски проход“ – бул. „Ситняково“ – „Борис Христов“ – ул. „Гео Милев“ - “Светлоструй”; МГТ, ОЗ и ВКУ в ж.к „Христо Смирненски“ ул. „Христо Чернопеев“ – „Цариградско шосе“ – „Асен Йорданов“ – „Шипченски проход“; ул. „Иван Димитров – Куклата“, ул. „Едисон“, ул. „Манастирска“, ул. „Виница“, ул. „Христо Максимов“; ул. „Мирково“, ул. „Хемус“ и карето „Манастирска“ – „Гео Милев“ – „Никола Коперник“, както и. Работата продължава и кв. “Христо Ботев”

Столичната община продължава ежедневната работа с повишен капацитет, включително чрез координация между СПТО, „Софекострой“ и районните администрации. Целта е овладяване на ситуацията в най-кратки срокове и нормализиране на услугата за гражданите.