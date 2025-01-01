Заради изискването за заплащане на тон, сметоизвозващите фирми често карали в Столичното предприятие за третиране на отпадъци строителни материали, едрогабаритни и медицински отпадъци, пръст и камъни. Това каза в „Твоят ден“ по NOVA директорът на ощинскоро предприятие Николай Савов. По думите му за 10 дни са отчетени с 40% по-малко отпадъци от "Люлин" и "Красно село", откакто ги събира общинското предприятие - от около 850 тона дневно са паднали под 500.

„Започнахме контрол, а след това имаше заплахи, че няма да се извозва боклук. Подали сме сигнали до инспектората на Столичната община. От около 300 сигнала месечно, имаше глоби и по 50 000 лева. Всеки, който изхвърля нерегламентирано, може да бъде санкциониран с до 2000 лева”, отбеляза Савов.

Столичните квартали „Люлин” и „Красно село” останаха без фирма за събиране и извозване на отпадъците на 4 юли, след като кметът на София Васил Терзиев отказа Столичната община да подпише нов договор на предлаганата от фирмите цена от 420 лева за тон отпадък. Обявена беше и кризисна ситуация за периода от 5 до 19 октомври за двата района, през което време в сметосъбирането се включиха множество доброволци, кметове, лишени от свобода, гробари, депутати. Държавата, в лицето на премиера Росен Желязков, също предложи да съдейства при необходимост.

Междувременно Общинският съвет на София одобри финансиране на общинското дружество „Софекострой” с 9 милиона лева за купуване на техника, с която да обслужва „Красно село" и "Люлин”.

„Два-три дни преди изтичане на концесията, фирмата не беше извозвала отпадъци от "Люлин" и "Красно село". Така, по искане на кмета, започнахме да го правим ние. Част от извозването е поето от „Софекострой” (два микрорайона в "Люлин" и един район в "Красно село"), но основно ние събираме отпадъците. Още миналата година сме внесли до зам.-кмета по екология искане за изменение на щата на предприятието, а идеята беше да се наблегне на рециклируеми материали”, обясни Николай Савов.

“Преди дни РЗИ отиде на проверка в "Красно село" и направи предписание за почистване, но не го правят в другите квартали, където има преливащи кофи. Очевидно много внимателно се следи какво правим ние. Не е редно, ситуацията е кризисна, но след като им е възложено, добре дошли. Проверките не ни притесняват. Ако имаме техника, няма проблем да поемем за постоянно сметоизвозването”, каза още той.

Според него организацията на работа в предприятието е претърпяла промяна заради новите допълнителни задължения, но служителите не са били претоварени, но отпуските са били спрени.

„Нашата задача е да преработваме отпадъците на цяла София, не да извозваме, но в случая оказваме съдействие заради проблемната ситуация. В момента използваме камиончетата, с които извозваме хранителните отпадъци, те с къси курсове претоварват на големи камиони с мултилифтове. Ботевград и Благоевград успяха да ни помогнат със своите камиони и очакваме до края на седмицата режимът на извозване да стане нормален. Когато от „Софекострой” имат готова техника, ще се включат в по-голяма степен”, коментира Савов.