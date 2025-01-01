Столичният общински съвет прие промени в структурата и дейността на Общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (СПТО). Докладът, внесен от зам.-кмета по екология Надежда Бобчева, беше подкрепен от 41 общински съветници, нямаше "против", а шестима се въздържаха.

Докладът предвижда увеличение на щатната численост на предприятието от 307 на 439 служители, както и включване на ново имущество за управление – покривна фотоволтаична електроцентрала, компактор за твърди битови отпадъци, шредер за излезли от употреба гуми и мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Целта е повишаване на капацитета и ефективността на дейностите по третиране и оползотворяване на отпадъците в София.

В залата кметът Васил Терзиев заяви, че Общината иска да развие собствен капацитет за почистване в една от столичните зони, като приоритетно се обсъжда зона 3. „Идеалният вариант за нас би бил зона 3, но трябва сравнително бързо да имаме решение кой ще почиства. Важно е също да се намери устойчиво решение за район „Люлин“, където почистването в момента се извършва от СПТО“, каза Терзиев.

Той уточни, че развитието на капацитета на общинското дружество „Софекострой“ е от решаващо значение за поемане на нови зони и за осигуряване на стабилност в системата за чистота. По думите му ако не бъде избрана зона 3, Общината може да възложи дейностите на друга зона, чиито договори изтичат през следващите месеци.

Кметът допълни, че част от новия капацитет на СПТО ще се използва както за кризисни ситуации, така и за разширяване на разделното събиране на отпадъци. В края на изказването си Терзиев се извини за повишения тон по време на обсъждането, като призова за повече взаимно уважение в залата.