Днес можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна, написа кметът на София Васил Терзиев във Facebook по повод сметосъбирането в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“.

„Столичното предприятие за третиране на отпадъци“(СПТО) – заводът, който дълги години беше символ на неефективност – сега е гръбнакът на цялата система“, посочи Терзиев.

Бобчева внесе предложение за увеличаване на капацитета на столичния завод за боклук

По негови думи са заварили град на ръба на екологична криза. Депото за отпадъци можеше да бъде запълнено само след няколко месеца. Заводът, в който трябва да се рециклира, почти не работеше, източваха се милиони, а огромна част от боклука просто се заравяше в земята, отбелязва столичният кмет.

Тази седмица внесохме доклад за увеличаване на капацитета на СПТО – за да можем да реагираме по-бързо, по-ефективно и независимо от частни интереси, посочи още Терзиев. Надяваме се на същата подкрепа, каквато Столичният общински съвет вече даде за „Софекострой“, допълни той.

Припомняме, че вчера заместник-кметът по екология Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет (СОС) доклад за изменение на правилника за организацията и дейността на СПТО. Предложението предвижда увеличаване на щатната численост на предприятието от 307 на 489 служители, като се предвижда и създаване на устойчиви работни места, включително за хора в неравностойно положение. То цели още разширяване на структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност в управлението на отпадъците в столицата.

Вярваме, че сега всички ще застанат зад предприятието, което се доказа в най-трудните моменти – зад СПТО, заводът, който изнесе кризата в „Люлин“ и „Красно село“ на гръб и не спря нито за ден, добави кметът Терзиев. Нашата цел е проста – София да има стабилен, прозрачен и устойчив модел за управление на отпадъците, който не може да бъде изнудван, манипулиран или спиран от външни интереси, посочва още той.