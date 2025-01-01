Жители на столичния квартал "Люлин" протестират срещу кризата с отпадъците. Те затвориха за движение кръстовището на булевардите "Царица Йоанна" и "Петър Дертлиев" до метростанция "Западен парк".

От две седмици контейнерите не са почистени, казват протестиращите. Искаме най-накрая да се реши проблемът със сметоизвозването, което вече е в критично положение, каза за БТА Светлозар Димитров. Пред блоковете ни мирише, събират се плъхове. Лъжа е, че се чисти в "Люлин", изчистват само леко забележими места, а навсякъде е мръсотия, каза той.

Протестът е охраняван от полицейски екипи.

Протестиращи изхвърлиха чували с отпадъци и пред Народното събрание в знак на протест по-рано днес.

Припомняме, че проблемът възникна по-рано през месеца, когато договорите с почистващите фирми за двата района изтекоха. Кметът на София Васил Терзиев обяви, че няма да се поддаде на „рекет“, като определи поисканите от кандидатите суми за твърде високи.

"Оставих боклук пред парламента, защото има много несъбран боклук из София. Нищо не се прави по въпроса. В крайна сметка трябва някакъв протест по-сериозен цялостно. Смесена е вината. Общо взето е смес между мафията, политиците и безхаберна работа и те всичките вървят ръка за ръка, така, че това е основната причина", каза участник в протеста пред БНР.

Кварталите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ остават без фирма за сметопочистване

"Недоволството е към управляващите и така наречената коалиция "мафия", защото те наистина са такива. Не е към кмета, защото той е от две години. Този проблем с боклука е поне от 15 години, най-малко", допълни протестираща.

По-рано столичният градоначалник увери, че ситуацията вече е под контрол и от днес, 30 октомври, почистването в „Люлин“ и „Красно село“ се поема от общинското предприятие „Софекострой“.

По думите на Терзиев това временно решение ще бъде на значително по-ниска цена от първоначално заложената в обществената поръчка, тъй като няма да се използва нова техника.