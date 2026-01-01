Поради катастрофа движението по пътя Бяла-Ботевград - между Горни Дъбник и Долни Дъбник се осъществява двупосочно в една лента.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Това съобщи старши експерт Мариана Цветкова от ОД на МВР.

Цветкова каза още, че тежко пътнотранспортно произшествие е станало тази сутрин след 7:00 часа в района на Долни Дъбник. Сигнал за инцидента е постъпил в ОД на МВР в Плевен в 07:38 часа.

Джип, управляван от 69-годишен, е навлязъл в насрещната лента и е блъснал автомобил. По първоначална информация са пострадали водачът на колата - 61-годишен, и неговата спътничка - 50-годишна.

На място съдействие е оказано от екип на Спешна медицинска помощ и служители на Участък "Пожарна безопасност и защита на населението"-Сторгозия.

Вследствие на катастрофата движението в посока София е напълно затворено, а в другата лента трафикът на превозни средства се регулира от органите на реда. На място има екипи на "Пътна полиция" при ОД на МВР-Плевен.

Водачите се призовават да шофират с повишено внимание, тъй като в района вали сняг и пътната настилка е хлъзгава.