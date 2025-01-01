Столичната община прекратява обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 3, която обхваща районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, подписва договор с турската компания „Норм Санаи“ за Зона 4 („Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“) и възлага дейностите в Зона 6 („Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“) на общинското дружество „Софекострой“. Това съобщи заместник-кметът по екология Надежда Бобчева на брифинг, свързан със сметопочистването на части от София.

„Вчера взехме решение въпросната мегапоръчка за сметосъбирането и за част от нея, за три от зоните взехме решения и те могат да бъдат проверени в електронната система за Обществени поръчки. За зона 3 се прекратява, както и в зона 6. Има избран изпълнител за зона 4. За зона 6 цената беше в пъти по-голяма от заложената“, каза тя.

Бобчева посочи, че Общината разглежда възможност за създаване на общинско предприятие „Чистота“, което да обслужва определена зона, но подчерта, че подобна структура за територията на цяла София засега е нереалистична. Предстои разглеждане и на останалите зони – 1, 2, 5 и 7, за които все още няма окончателно решение.

Столична община се готви за кризисна организация по сметопочистването в три района

За Зона 3 не е избран изпълнител. „За Зона 3 се прекратява поръчката – тя включва районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, за Зона 4 има избран изпълнител - турската фирма “Норм Санаи” и възлага Зона 6 на общинската “Софекострой”, заяви заместник-кметът по екология.

На практика в момента в „Люлин“ и Красно село“ е въведена нова организация. „Формално СПТО ще бъде в "Люлин", а "Софекострой" поетапно да поемат задълженията в двата района. Плановете ни са за подписване на 5-годишен договор“, разясни Бобчева.

Бобчева заяви, че е гласуван заем от 9 милиона лева от СОС и се очаква поетапно от страна на "Софекострой" да започне да се усвоява.

За зона 4 също има избран изпълнител - турски консорциум. Това е и единствен класиран кандидат. Офертата им е на стойност 45,7 милиона лева за петгодишен период. Самата поръчка предвижда петгодишни договори.

Бобчева заяви, че предстоят сериозни разговори с районните кметове за трите района, в които са казали, че "ще помогнат за нашата работа".

"Търсим един баланс между различните форми, които биха били налице - търговско дружество, частни изпълнители, евентуално общинско предприятие. Т.е. да има един микс".

„Днес има различна по организация за сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село". В "Красно село" има осигурени три сметосъбиращи камиона - те обслужват точките, които са преливащи и критични“, съобщи Николай Неделков от Столичен инспекторат.