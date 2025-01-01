За момента не се планира да се отмени кризисната организация с боклука в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“, това заяви на брифинг тази сутрин заместник-кметът по екологията Надежда Бобчева.

"Ще го направим тогава, когато сме убедени, че всичко е напълно възстановено и по график", допълни тя и благодари на жителите на двата района за търпението, което проявяват, както и на доброволците за съдействието.

По думите на Бобчева основният проблем остава недостигът на работна ръка, въпреки че техническият капацитет вече е осигурен. „Имаме техника, но не можем да я използваме изцяло, защото няма достатъчно хора. Част от работниците са в болнични, други не спазват графиците“, обясни тя.

В „Люлин“ са разположени осем големи сиви контейнера, а в „Красно село“ – три, както и допълнително зелени контейнери, предоставени от сдружение „Гората.бг“, припомни зам.-кметът и призова гражданите да събират отпадъците разделно, като посочи, че количеството разделно събрани отпадъци се е удвоило през последните седмици.

Тя посочи, че днес очакват към екипите да се присъединят още хора, за да могат да комплектоват екипи за всички камиони и да използват пълния капацитет на наличната техника. По думите ѝ в работата ще бъде включен и капацитетът на общинското дружество „Софекострой“, което получи допълнителни 9 млн. лв по решение на Столичния общински съвет.

По препоръка на Регионалната здравна инспекция в районите е извършена дезинфекция, дезинсекция и дератизация на всички точки за събиране на отпадъци в радиус от 100 до 150 метра, обясни Бобчева.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков уточни, че през уикенда екипите са работили по сигнали на граждани и кризисни точки. Днес в дейност са включени шест камиона на СПТО и два на „Софекострой“, като приоритет са местата с най-голямо натрупване на отпадъци. Той обясни, че в следващите дни с 12 сметосъбиращи автомобила ще могат да изпълняват маршрутните графици – пет за „Люлин“ и седем за „Красно село“. По думите му кризисните точки варират между 50 и 70 дневно.

Директорът на СТПО Николай Савов призова гражданите да проявят търпение и да не обиждат работниците на терен. Той добави, че те са там, за да си свършат работата, а не за да бъдат обиждани.

Бобчева допълни, че не се предвиждат финансови компенсации за жителите на двата района, но ще бъде организирана кампания за разделно събиране на отпадъци, включваща предоставяне на допълнителни контейнери и съдове за отпадъци.

До кризисната организация се стигна, след като две обществени поръчки за избор на сметоизвозваща фирма пропаднаха поради наличието на само един кандидат, който обяви значително по-високи цени за услугата спрямо досегашните.