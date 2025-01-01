„Заедно ще преминем и през това предизвикателство. Целта ни е не просто да се справим, а да кажем твърдо „Не!“ на злоупотребата с града“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

София осигурява непрекъснатост на сметоизвозването в засегнатите райони

Столичната община въвежда нова, временна организация за сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“, след като отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка, предложил цена от 400 лева на тон – два пъти над разумната.

Терзиев: Няма да допуснем драстично поскъпване на такса смет

„Вземеме тази извънредна мярка, защото няма да позволим някой да изнудва софиянци. Единственият кандидат предложи неприемлива цена, а „Софекострой“ се отказа, вероятно под същия натиск, с който се опитват да пречупят и нас,“ посочи кметът Васил Терзиев.

БТА

Заедно със заместник-кмета по екология Надежда Бобчева, директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Николай Савов и районните кметове Цвета Николаева („Красно село“) и Георги Тодоров („Люлин“), кметът представи новата организация и предприетите действия.

Столичният кмет посочи, че са фокусирани върху работата през следващите две седмици, когато въвеждаме временни мерки. Всичко е подготвено, затова хората да са спокойни, че ще осигурим непрекъснатост на услугата. Ежедневно ще уведомяваме гражданите и заедно, отборно ще минем и през това предизвикателство. Защото целта е не само да се справим с предизвикателството, а да кажем „Не!“ на едни хора, които искат да злоупотребяват с града.

Мобилизирани сме с всички ресурс и това решение е мотивирано изцяло за доброто на хората. Вярвам че софиянци разбират това и ще участват, заяви също кметът Терзиев. По думите му „Ако сега клекнем и кажем, че е приемливо да ни натоварят двойно, просто защото някой иска да вземе цялата тази горница без да добави никаква стойност към услугата, това ще бъде новото ни ежедневие за абсолютно всичко. За всичко ще плащаме повече, защото някой е решил, че може да трупа богатства на наш гръб.“ „Поне в София ще се преборим и няма да се поддадем на подобен натиск.“, подчерта също столичният кмет.

За две седмици извозването на отпадъците ще бъде осигурено с вътрешен ресурс – техника и екипи от СПТО и други общински структури. Столичен инспекторат (СИ) e в максимална готовност.

Директорът на Столичното предприятие за отпадъци Николай Савов информира, че е направена подготовка, установили сме местата за поставяне на контейнери, разпределени са задачите във всеки от районите. Към този момент е направена организация на работа, посочи също Савов.

Кметът на столичния квартал „Красно село“: Сметосъбирането в района е под въпрос

За да улесним процеса, въвеждаме приоритетно обслужване на големите контейнери на новите временни точки. Гражданите трябва да знаят, че работата ще е по-интензивна и може да има краткотраен дискомфорт от техниката, но това е цената на това да не плащаме данък корупция.

Контейнери, подобни на тези, които са за строителни отпадъци от 4 кубика ще бъдат разположени на различни места критични точки, където гражданите ще могат да изхвърлят отпадъци. В Люлин ще има 8 такива точки, а в Красно село – 3, както и съществуващите сиви традиционните контейнери, които също ще се обслужват, обясни Савов.

Надежда Бобчева, заместник-кмет на София по екология заяви гражданите са нашият най-важен съюзник в тази криза. Тяхното съдействие е от ключово значение. Разбираме, че това създава дискомфорт, но само с общи усилия ще успеем да преминем този период. Призоваваме, хората да използват възможността, да отделят рециклируемите материали, заяви Бобчева.



Основните инструкции към всички жители на Люлин и Красно село:

Изхвърляйте битовите отпадъци в големите контейнери при всяка възможност. Местата са означени на интерактивна Google карта.

НЕ изхвърляйте едрогабаритни (ЕГО), зелени и строителни отпадъци в следващите две седмици. Ако е неизбежно, молим Ви да ги откарате до съседните райони, където сметопочистването продължава в нормален режим.

Изхвърляйте всички опаковки (пластмаса, хартия, стъкло) в цветните контейнери. Това намалява тонажа в сивия контейнер и пряко облекчава кризисната организация. Стандартното на разделно събиране на отпадъците продължава.

Гражданите могат да използват и възможностите на граничните райони, където организацията продължава.

Кметът на Люлин Георги Тодоров посочи, че е сформирал щаб, който ще има роля да следи състоянието на района и да наблюдават дали сметоизвозването се извършва. В района официално живеят над 130 хил. жители. Дружеството, което отговаря за почистването на междублоковите пространства е ангажирано да обслужва кошчетата към спирките на градския транспорт.

Кметът на Красно село Цвета Николаева заяви, че се надява да има трайно решение на проблема, защото този вариант не може да издържи дълго. Тя посочи, че фирмите по чистота отговарят както за отпадъците, така и за почистване на шахти и снегопочистването.

Двата столични района са с размерите на град Бургас и е нужна ясна организация. Кметовете на районите посочиха че целият им ресурс е мобилизиран.

„Следващите седмици ще се справим със собствен ресурс и с подкрепата на гражданите. Ще обсъдим различните варианти с общинските съветници, но няма да приемем условия, които са непосилни за хората,“ заяви кметът Терзиев.

Общината призовава гражданите да подават сигнали при опити за саботаж или незаконно изхвърляне на промишлени количества отпадъци, надвишаващи обичайното за едно домакинство.

Жителите на София могат да следят актуална информация за организацията на почистването на сайта на Столична община и в социалните канали на районите.