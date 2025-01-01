Кметът на София Васил Терзиев излезе с категорична позиция относно ситуацията с обществената поръчка за сметопочистване на града, подчертавайки ангажимента на Общината за борба с корупционните схеми и защита на финансовите интереси на гражданите.

Терзиев заяви, че Общината няма да се огъне пред опитите за налагане на неприемливи цени, които биха довели до драстично поскъпване на такса смет за столичани.

"Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция", каза той.

Общината обръща внимание, че броени месеци преди въвеждането на принципа "замърсителят плаща" от 1 януари 2026 г. системата за изчисляване на такса смет в София остава изкривена заради дългогодишното отлагане на реформата от страна на държавата. Ако не се предприемат мерки за овладяване на разходите, прогнозите са за скок в тежестта върху домакинствата от 2 до 5 пъти.

За да не допусне този скок, целта на Общината е да намали генерирания боклук и да постигне честна цена за услугата.

"Проведохме честен търг с конкуренция и условия, които гарантират, че София има контрол над това кой и как ще чисти града в следващите 5 години. Търгът ни е атакуван с непазарни и незаконни средства и с активна помощ от националните институции. Повечето зони останаха с един-единствен кандидат, а цените които предлагат са неприемливи. С изключение на зона 4, където имаме чуждестранен кандидат с адекватна пазарна цена. Единственият останал кандидат за почистването на Люлин и Красно село в следващите 5 години даде скандална оферта – два пъти по-висока от разумната цена, която предвиждаме. А там срокът на стария договор изтича утре", заяви Терзиев.

Според кмета офертата предвижда домакинствата в Люлин и Красно село да плащат от 6 до 10 пъти по-висока такса битови отпадъци в следващите 5 години.

"Чакат ни още предизвикателства, но аз искам да заявя ясно: заедно ще успеем. София ще се справи! Можем, доказали сме го като общество. Всяко решение, което взимаме, е мотивирано от една цел: София да бъде по-чист град на справедлива цена", подчерта градоначалникът.