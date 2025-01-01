Едва 98 554 лв. държавни средства е получила Столичната община до момента по одобрените 156 проекта за 2025 г. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден, съобщиха от пресцентъра на общината.

Според „Московска“ 33 забавянията в преводите на държавни средства по програмата за общинско финансиране застрашава разплащанията и реализацията на ключови инфраструктурни проекти в столицата.

Сред засегнатите проекти са ремонтът на бул. „Александър Стамболийски“, мостът на Бакърена фабрика, който беше отворен за движение преди месец, и ул. „Опълченска“. За тях към момента не е преведен нито лев за тази година.

За сравнение, други общини вече са получили стотици милиони по същата програма. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че по същата програма са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини.

Антипаркинг колчета пред парламента: Кметът на София възложи проверка

"Като кмет не мога да допусна политически игри и забавяне на средства да спират развитието на града. Всяка улица, всеки мост, всяка детска градина са част от ежедневието на всеки софиянец и ще настоявам средствата, които се полагат на гражданите ни, да бъдат изплатени изцяло“, каза кметът на София Васил Терзиев.

„София не е сцена за саботаж. Липсата на разплащане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обекти с държавно финансиране затруднява работата по големи строителни обекти, поставя под риск качеството на изпълнение и възможността да се осигури коректно отношение към бизнеса и работещите в столицата“, заяви зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Общината ще продължи да настоява за бързо и безусловно изплащане на полагащите се средства.

В края на август Васил Терзиев обяви, че държавата дължи на София близо 19 млн. лв. През 2024 г. от "Московска" 33 са били поискани плащания за 11 млн. лв., а са получила едва половината от тези средства. Още 43 хил. лв. от тях са постъпили едва през юли 2025 г., обяви тогава столичният кмет.