С червени шапки на Дядо Коледа Националната гвардия на САЩ патрулира улиците на големите американски градове, обяви министърът на отбраната Пийт Хегсет.

„Напълно координирана смяна на униформите“, написа Хегсет във Фейсбук, придружавайки публикацията с видео на патрул на Националната гвардия на САЩ, движещ се по улицата в камуфлажни униформи и червени шапки на Дядо Коледа.

Така тази силова структура отбеляза Рождество Христово по Григорианския календар.