Американският самолетоносач "Джералд Форд" - най-големият в света, навлезе днес в Средиземно море, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на струпването от Съединените американски щати (САЩ) на военни сили около Иран, което повдига въпроса за евентуална операция срещу тази страна.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че обмисля ограничена атака срещу Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение за ядрената ѝ програма. Той не даде повече подробности. „Предполагам, че може да кажа, че обмислям това“, каза само Тръмп в отговор на репортерски въпрос дали обмисля ограничена атака, за да засили натиска срещу Иран за сключване сделка за ядрената му програма.

Тръмп даде на Иран 10-15 дни за сключване на сделка

Вчера Тръмп даде на Техеран срок от 10-15 дни, за да сключи сделка, като в противен случай заплаши, че ще се случат „много лоши неща“.

На снимка, публикувана от АФП, "Джералд Форд" преминава през Гибралтарския проток, навлизайки от Атлантическия океан в Средиземно море. Друг американски самолетоносач - "Ейбрахам Линкълн", вече е в Близкия изток от края на миналия месец, отбелязва Франс прес.

Междувременно иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че очаква до дни да разполага с готов проект на контрапредложение след разговорите за иранската ядрена програма тази седмица.

Иран заяви, че ще отговори решително на военна агресия

Арагчи каза, че контрапредложението му ще бъде готово за разглеждане от високопоставени ирански служители в рамките на следващите два или три дни и след около седмица е възможно да има нов кръг на разговорите между САЩ и Иран. Той добави, че евентуални военни действия биха затруднили усилията за постигане на сделка.

Арагчи не посочи конкретен срок, в който иранската страна би могла да предаде контрапредложението си на пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но заяви, че смята, че дипломатическото решение е на една ръка разстояние и би могло да бъде постигнато „в много кратки срокове“.

Израелската армия обяви, че силите ѝ са „в състояние на повишена готовност“ във връзка с Иран, но няма промяна в указанията за цивилното население.