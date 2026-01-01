Бивша приятелка на Мариус Борг Хойби, синa на Мете-Марит, съпругата на норвежкия престолонаследник, даде показания в съда за насилие и агресивно поведение от страна на Хойби по време на връзката им, съобщи норвежкият вестник "Верденс Ганг".

Бившата му приятелка, която е инфлуенсърка, заяви пред съда, че Хойби имал "две лица". Тя разказа, че е бил мил с нея, но е бил и "Мариус, с когото не е можела да общува." По думите ѝ, когато настъпвала тази рязка промяна в поведението му, тя изпитвала силен страх. "Сякаш пред теб стои питбул", описа тя, цитирана от ДПА.

Мариус Борг Хойби се разплака в съда: Трудно ми е да говоря (ВИДЕО)

Двамата са били във връзка през 2022-2023 г., като през този период са живели заедно. Според обвинението Хойби многократно се е опитвал да удуши тогавашната си приятелка, заплашвал я е, ритал я е, хвърлял е предмети по нея и ѝ е крещял.

Бившата му партньорка твърди още, че той избухвал, когато е бил питан относно слухове за изневяра или когато тя е взимала телефона му.

Срещу 29-годишния Хойби са повдигнати общо 38 обвинения, от които четири за изнасилване, както и за домашно насилие и побой. Той отрича обвиненията в сексуални престъпления, включени в обвинителния акт.