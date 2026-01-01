Норвежката полиция съобщи, че синът на бъдещата кралица на Норвегия, който тази седмица ще бъде съден за изнасилване, е бил арестуван по подозрение в нападение, отправяне на заплахи и нарушаване на ограничителна заповед.
„Полицейското управление в Осло потвърждава, че Мариус Борг Хойби е бил арестуван от полицията в неделя вечерта (1 февруари) по подозрение в нанасяне на телесни повреди, отправяне на заплахи с нож и нарушаване на ограничителна заповед“, се казва в изявление на полицията.
O filho de 29 anos da princesa herdeira norueguesa Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, foi indiciado por 38 crimes e pode pegar até 16 anos de prisão.— Odair Del Pozzo (@odadazinho) January 31, 2026
Ele é acusado de estuprar quatro mulheres, além de crimes relacionados a drogas. pic.twitter.com/wafOai6Nqi
В него се добавя, че са поискали Хойби, който ще бъде съден по обвинения, включващи четири изнасилвания, да бъде задържан под стража за четири седмици „поради риск от повторно нарушение“, предаде АФП.
29-годишният мъж, роден преди майка му Мете-Марит да се омъжи за норвежкия престолонаследник Хокон, ще бъде съден в окръжния съд в Осло на 3 февруари по 38 обвинения, включително четири предполагаеми изнасилвания и нападения срещу бивши приятелки.
#BREAKING || 🚨Strip away the crown and read the charge sheet.— PULSE (@Pulsebyshinde) February 2, 2026
Marius Borg Høiby—son of Mette-Marit—faces 32 offenses, including four counts of rape, alleged assaults on sleeping women over years, domestic abuse, violence, and repeated violations of restraining orders.
In… pic.twitter.com/ut3xUDKY8U
Хойби е признал някои по-леки престъпления, но отрича по-тежките обвинения. Няколко бивши приятелки са ищци по делото срещу него, а той е под строга забрана да се свързва с тях.
Ако районният съд в Осло го признае за виновен, той може да получи до 16 години затвор. Процесът, който ще продължи до 19 март, се очаква да привлече голям медиен интерес.