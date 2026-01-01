Мариус Борг Хойби, синът на Мете-Марит, съпругата на норвежкия престолонаследник принц Хокон, се разплака, когато започна да дава показания по време на съдебния процес по обвинения в изнасилване по делото срещу него за множество предполагаеми престъпления, предаде ДПА.

"Трудно ми е да говоря пред толкова много хора", заяви 29-годишният Мариус. "Преследван съм от пресата, откакто бях на три години", добави той.

Хойби каза, че е "живял живот, който малцина могат да си представят [...] с много партита, алкохол и наркотици". Сексът и интоксикацията са били част от този живот, подчерта той.

В Окръжния съд на Осло, на втория ден от съдебния процес, норвежецът беше облечен с тъмносив пуловер и отново носеше очила, както направи и при вчерашното си явяване пред съда.

Двадесет и девет годишният Мариус Борг Хойби е най-големият син на Мете-Марит от предишна връзка и доведен син на наследника на трона принц Хокон. Хойби няма кралски титли, нито официални задължения.

Срещу него са повдигнати 38 обвинения. Те включват изнасилване, упражняване на насилие срещу бивша партньорка, актове на насилие срещу друга жена, както и притежание на 3,5 килограма марихуана. Други обвинения са за отправяне на смъртни заплахи и нарушения на правилата за движение.

Norvegiya valiahd malikasining o‘g‘li zo‘ravonlikda gumonlanib hibsga olindi

Malika Mette-Maritning 29 yoshli o‘g‘li Marius Borg Hoybi zo‘ravonlik bilan bog‘liq og‘ir ayblovlar asosida politsiya tomonidan hibsga olindi. pic.twitter.com/x7YQ0CqQRH — Vaqt.uz (@vaqt_uz) February 4, 2026

Прокурорите заявиха, че ако бъде признат за виновен, Хойби може да бъде осъден на до 10 години затвор. Очаква се седем предполагаеми жертви да дадат показания.