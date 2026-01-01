Синът на норвежката престолонаследница пледира невинен по четири обвинения в изнасилване, в началото на широко отразявания съдебен процес в Осло.
Мариус Борг Хойби, 29-годишният син на престолонаследницата Мете-Марит от връзка преди брака ѝ с престолонаследника Хокон, промълви отрицателен отговор, когато бе попитан дали се признава за виновен по четирите обвинения в изнасилване, предаде АФП.
Хойби е изправен общо пред 38 обвинения за различни престъпления и при осъдителна присъда го грози наказание до 16 години лишаване от свобода.
По част от по-леките обвинения той се призна за виновен.