Синът на норвежката престолонаследница пледира невинен по четири обвинения в изнасилване, в началото на широко отразявания съдебен процес в Осло.

Мариус Борг Хойби, 29-годишният син на престолонаследницата Мете-Марит от връзка преди брака ѝ с престолонаследника Хокон, промълви отрицателен отговор, когато бе попитан дали се признава за виновен по четирите обвинения в изнасилване, предаде АФП.

Арест и нови обвинения за сина на бъдещата кралица на Норвегия

Хойби е изправен общо пред 38 обвинения за различни престъпления и при осъдителна присъда го грози наказание до 16 години лишаване от свобода.

По част от по-леките обвинения той се призна за виновен.