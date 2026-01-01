Водоподаването в района на четири улици в село Маломир, община Тунджа (Ямболско), временно ще бъде спряно от 8:00 часа на 23 февруари, понеделник, до 17:00 часа на 25 февруари, сряда.

Това съобщиха от „Водоснабдяване и канализация” (ВиК)-Ямбол. Мярката е поради извършвана реконструкция по водопроводната мрежа. Възможно е прекъсване на водоподаването в цялото село.

От дружеството препоръчват жителите на населеното място да се запасят с вода за питейно-битови нужди. До приключване на планираните дейности на територията на с. Маломир ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване чрез позициониране на водоноска, допълват от ВиК.

По първоначален план спирането на водата ще бъде по улиците „Брацигово“, „Хаджи Димитър“, „Боровец“ и „Руен“. В хода на строително-ремонтните дейности е възможно да възникнат непредвидени обстоятелства, които да доведат до прекъсване на водоподаването и в други части на населеното място, включително и в цялото село, посочват от дружеството.

Планирани временни спирания на водоподаването заради реконструкция по мрежата имаше по-рано през месеца и в два квартала на град Ямбол - „Васил Левски” и „Възраждане”. По инвестиционен проект на дружеството в квартал „Васил Левски” се извършва подмяна на захранващ водопровод и на всички сградни отклонения.