Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен е съставила акт на община Ловеч за неизпълнение на условие в комплексното разрешително за управление на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Ловеч, съобщиха от инспекцията.

Оттам поясниха, че съставеният акт е за това, че в регионалното депо в Ловеч, което обслужва още общините Летница и Угърчин, не се извършва предварително сепариране на отпадъците преди депонирането, което е едно от задължителните условия при издаване на комплексното разрешително.

Актът е в минималния определен от закона размер от 10 хиляди лева (над 5100 евро), тъй като е първо констатирано нарушение по това условие.

Миналата година на Община Ловеч бе съставен още един акт от РИОСВ, но за неизпълнение на друго условие от комплексното разрешително за управление на депото за неопасни отпадъци.

Миналия месец Общинският съвет в Ловеч даде съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 2,252 млн. евро за изграждане на Клетка №2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Решението обаче беше върнато от областния управител Дора Стоянова като незаконосъобразно.