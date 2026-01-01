Президентът на Аржентина Хавиер Милей поднесе необичаен спектакъл на първото заседание на Съвета за мир, състояло се вчера във Вашингтон, пише АНСА.

Милей седеше до унгарския премиер Виктор Орбан. В даден момент камерите на фоторепортерите го уловиха как пее парчето "Burning Love" на Елвис Пресли и как после се смее и шегува с Орбан.

Милей е известен с рок изявите си по време на предизборни концерти и други прояви. Обикновено той изпълнява аржентински парчета.

Сега обаче поведението му на Съвета за мир породи смесени коментари. Според някои анализатори той се е държал детински по време на една сериозна проява.

Кадрите от изявата на Милей на Съвета за мир са взети от акаунта в „Инстаграм“ на Орбан, пише АНСА.