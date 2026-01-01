Тежка катастрофа с двама загинали и двама пострадали е станала в ранния следобед край хасковското село Войводово. Началникът на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Хасково Иван Расоков уточни, че автомобилът, с който са пътували, е самокатастрофирал

Сигналът за инцидента е подаден към 14:20 часа. Загиналите са водачът на автомобила и една от спътниците му, каза още началникът на „Пътна полиция“ . По първоначална информация спътниците в колата са семейство.

Пострадалите са майка и дете, чиято възраст се уточнява. Те са откарани в болницата в Хасково.

Първоначалният оглед от екипа на място показва, че колата е излязла от платното и се е преобърнала в крайпътно дере. Точните причини за инцидента се изясняват.

Хасково катастрофа
БТА, Николай Грудев

Хасково катастрофа
БТА, Николай Грудев

Хасково катастрофа
БТА, Николай Грудев

Хасково катастрофа
БТА, Николай Грудев

Хасково катастрофа
Булфото

По темата

Красимира Славова, БТА
Последвайте ни

Хасково