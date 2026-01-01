От Европейската комисия потвърдиха за NOVA, че Стоил Цицелков в действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори.

„Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на изборите през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори”, пишат от Комисията.

Само ден на поста: Вицепремиерът Стоил Цицелков подаде оставка

Това беше едно от обвиненията, заради които служебният вицепремиер подаде оставка. Тя бе приета от министър-председателя Андрей Гюров, а скоро след това и президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването му.

Отхвърляйки всички обвинения и изнесени информации до момента Цицелков заяви, че ще съди всеки, опетнил името му.

Гюров за Цицелков: Той беше правилният човек за провеждането на честни избори (ВИДЕО)

От два дни срещу мен тече масирана атака, тази атака не е лична, аз съм просто удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета „Гюров“ и срещу всичките му представители и неговата основна мисия – стабилизиране на обстановката в страната и честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влиянието им. Хора, които няма да влязат в следващия парламента най-вероятно“, посочи той.

По думите му от вчера до днес са извадени на показ приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и "се задействат проверки с очевидна политическа цел". "Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент", категоричен бе Цицелков.