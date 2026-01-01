Назначението на г-н Цицелков за вицепремиер за честни избори беше мое решение. Аз съм провел разговори с всички министри от кабинета на базата на тяхата експертиза и готовност да работят за целите, които сме си поставили. Г-н Цицелков беше наистина правилният човек за тази задача. Аз казах, че не очаквам кредит на доверие. Очаквах да ни съдите по нашата работа, но за съжаление, г-н Цицелков не получи възможността да докаже своята експертиза в работата и в действията си. Наистина му благодаря и поемам отговорността за своя избор. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров, който прие оставката на Стоил Цицелков, след като по-рано той обяви, че желае на напусне поста, който заемаше в рамките на ден.

В четвъртък служебното правителство положи клетва пред Народното събрание и официално встъпи в длъжност. Още в първите часове след смяната обаче възникна напрежение около вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков, след като представители на част от досегашното управляващо мнозинство отправиха обвинения, че той е обект на забрана от страна на Европейската комисия именно по ресора му.

"Честните избори са наистина кауза. Ние стоим зад тази кауза. Когато поканих Стоил Цицелков за вицепрезидент за честни избори, аз разчитах на неговата експертиза и опита му за провеждането и наблюдението на избори в много държави. Аз не разполагам със съдебен регистър и не мога да проверявам неща, които министърът на вътрешните работи може да направи. Аз се доверих, че всеки, който влиза в този кабинет, идва с чиста съвест. Днес поемам отговорност за този избор". Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров след среща със студенти.

Аз виждам как хората атакуват г-н Цицелков, никой не го атакува за неговата липса на опит, ясно е накъде е насочена атаката - тя е насочена към кабинета и към това да можем да проведем честни избори. За нас има нещо много по-важно от политическата битка и по-важно от това кой ще извлече краткосрочни дивиденти от този акт. След разговор със Стоил решихме, че това е правилно решение, за да може да защитим гласа на хората и да защитим доверието в усилията на правителството да създаде условия за честни избори, посочи още служебният премиер.

Аз му благодаря за готовността и отговорността, аз благодарих и на всеки един от министрите, които поеха тази тежка отговорност с ясното съзнание, че ще бъдат поставени пред много високи очаквания, които по-скоро отговарят на два мандата, а не на два месеца. Така че неговата готовност и решимостта, с която той влезе в този процес бяха изключително важни за мен, но в крайна сметка нашата отговорност е към изборите и към създаване и поддържане на доверие към гражданите в провеждането на едни честни избори затова младите хора, които досега не са били активни, да видят смисъл да гласуват, да видят хоризонт за себе си и надежда, че нещата ще се случват по правилния начин. Ние ще продължим и ще работим за честни избори и ще ви уведомя скоро какви ще бъдат решенията вътре в правителството в тази посока, каза още Гюров.

Няма никакви проблеми с декларацията, подадена от г-н Цицелков. Това са неща, които са се случили назад във времето, аз няма да влизам в подробностите около тези събития, но в момента, в който той е поел тази отговорност, той е бил изцяло в своите правомощия да може да свърши работа и да използва своята експертиза за задачата на провеждане на честни избори, добави той.

За мен беше изключително важно една от първите срещи в МС да бъде с хората, на които гласът не се чува, младите хора, които не гласуват, които се чувстват отчуждени от гражданския процес, но които в последните дни проявиха своята гражданска активност и посочиха нещата, с които не са съгласни, посочи Гюров.

По думите му тези хора имат надежда, но имат и много високи очаквания. Понякога тези очаквания са много прости – спазване на закона и спазването на обществения договор, чуването на гласа на хората и техните очаквания, доверието между институциите, каза още служебният премиер.

Премиерът се срещна по-рано с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 година. Срещата е поискана от самите тях.