Народният представител от ГЕРБ Костадин Ангелов съобщи, че след решение на Върховния съд Кроношпан остава затворен.

Решение на ВАС отмени решението на Административния съд в Бургас, с което принудителната мярка за спиране на производството на дейността остава в сила, пише Ангелов във Фейсбук и допълва, че решението е окончателно.

Заводът остава пломбиран. Хората във Велико Търново ще дишат чист въздух", завършва поста си Ангелов.

Припомняме, че на 17 януари стана ясно, че регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново пристъпва към незабавното прилагане на място на издадената заповед за прилагане на принудителна административна мярка – спиране на дейността на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на „Кроношпан България“ ЕООД във Велико Търново, а на 24 януари съдът в Бургас спря предварителното изпълнение на принудителната административна мярка за спиране на ПДЧ линията на "Кроношпан“.