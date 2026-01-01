Двама мъже са задържани при полицейска операция за противодействие на уличното разпространение на наркотици, съобщиха от полицията в Разград.

Част от наркотиците са открити на 19 февруари при извършено претърсване в автомобил, ползван от 27-годишен разградчанин. В хода на полицейската акция е намерен вакуумиран пакет с канабис.

В хода на разследването са събрани данни, че криминално проявеният мъж пласира наркотични вещества на територията на Разградска област. Задържан е в РУ-Разград. По случая е започнато разследване.