След извършено обследване и откриване на скрит теч ще бъде извършен авариен ремонт на бул. „Мадара“ в Шумен. Водоподаването в района ще бъде спряно, от бул. „Ришки Проход“, до 16:00 часа днес. Това съобщават на сайта си от „Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен“ ООД.

Квартал на Шумен и село са без вода

Поради технологичен процес за пълнене на водопреносната мрежа на Шумен вчера бе спряно водоподаването към кв. „Макак“ и село Дибич.

Аварийните дейности по възстановяване на водоподаването към Шумен приключиха на 18 февруари и около 13:00 часа започна пълнене на водоснабдителната система. По-рано през деня водоподаването към града беше временно преустановено. На 15 февруари т.г. заради авария в помпена станция „1300“ също беше спряно водоснабдяването на Шумен. Поетапното пълнене на водопреносната мрежа започна вечерта на 17 февруари.